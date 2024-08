Wta 1000 Cincinnati | Andreeva si prende la rivincita su Paolini passa la russa in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jasmineeliminata agli ottavi di finale nel Wtadi, in Ohio. L’oro olimpico in doppio con Sara Errani viene fatta fuori dallaMirrache, in coppia con Diana Shnaider, è stata sconfitta proprio dalle due azzurre in finale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Piccolaper la 17enne di Krasnojarsk che, dopo i dolorosi ko in semifinale al Roland Garros e in finale alle Olimpiadi, torna a batteredopo due sconfitte consecutive. Ai quarti di finale affronterà la testa di serie numero 1 Iga Swiatek, che ha dominato 6-2 6-2 l’ucraina Kostyuk. Non sbaglia la testa di serie numero 3 Aryna Sabalenka, che batte Svitolina e avanza ai quarti di finale contro Samsonova. Dall’altra parte del tabellone rimaste in vita solo due teste di serie: Jessica Pegula (6) e l’oro olimpico in singolare Qinwen Zheng (7).