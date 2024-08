Venerdì di lavoro per il Soccorso alpino | tre interventi sulle montagne orobiche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un(16 agosto) impegnativo per i tecnici deldella VI Delegazione Orobica. La Stazione di Valle Brembana è stata attivata intorno alle 14, al rifugio Balicco, nel comune di Mezzoldo, per un uomo di 58 anni punto da un insetto. L’intervento è stato risolto dall’elidi Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; in piazzola erano pronti i due turnisti reperibili. Il secondo intervento è arrivato poco dopo le 17, nel comune di Roncobello, frazione di Baresi, per un uomo che è caduto sul sentiero. Sono intervenuti sette tecnici più i due turnisti. L’uomo è stato trasportato fino all’ambulanza, poi dove c’era l’elidi Bergamo, per il trasporto in ospedale. La Stazione di Schilpario invece ha effettuato un intervento intorno alle 14:30 in luogo impervio, nel comune di Vilminore di Scalve, per un uomo infortunato in seguito a scivolamento.