Stop all’estate | forti temporali e choc termico -10 gradi Il weekend della svolta

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bologna, 16 agosto 2024 – Ancora qualche giorno di caldo, poi brusco freno: questo è quello che ci aspetta tra la fine di questa settimana e l’inizioprossima, per via dell’avvicinamentodepressione mediterranea che sta attualmente transitando sulle Baleari. Altri giorni bollenti LaLe temperature Le previsioni nel dettaglio Altri giorni bollenti “Fino a sabato caldo intenso e afa talora elevata interesseranno ancora gran parte dell’Italia con picchi over 36-38°C, specie al Centrosud – spiega Edoardo Ferrara di 3BMeteo – “Attenzione tuttavia aidi calore, localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi in particolare al Nord e lungo l’Appennino”.