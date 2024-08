Sinner-Thompson oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jannikse la vedrà contro Jordannel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Non unbrillantissimo nell’esordio contro Michelsen, ma comunque in grado di alzare il livello quando contava e vincere il match in due set. Ora un match ancora alla portata, ma contro un avversario esperto e che è sempre in grado di fornire solide prestazioni sul cemento all’aperto. C’è bisogno di unsolido per avanzare ai quarti per una potenziale rivincita contro Andrey Rublev. SEGUI LATABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, venerdì 16 agosto, come 3°match dalle 17:00 (dopo Alcaraz-Monfils che devono concludere il loro icontro).