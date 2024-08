Crollano gli sbarchi in Italia il dato che fa impazzire la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Calano del 62,36% i migranti sbarcati indall'inizio dell'anno al 31 luglio che sono in totale 33.480: nello stesso per periodo del 2023 gli arrivi erano stati 88.939. Sono i dati contenuti nel dossier di Ferragosto del Viminale 2024. A fronte della riduzione dei flussi migratori, pari al 64% nel Mediterraneo centrale e al 75% lungo la rotta balcanica, si rileva un parallelo aumento degli arrivi lungo le rotte del Mediterraneo Occidentale e di quello Orientale che hanno interessato, nello specifico, Spagna e Grecia. Secondo i dati Frontex, sono 29.196 gliregistrati nei primi sette mesi dell'anno in Spagna, +153% rispetto allo stesso periodo del 2023, e 29.673 quelli relativi alla Grecia dal 1 gennaio al 31 luglio 2024 pari al +57% rispetto ai primi sette mesi del 2023. Sono 58.578 le partenze di migranti irregolari bloccate da Libia (12.548) e Tunisia (46.