Berrettini è stato chiaro | tutti ma non lui

(Di venerdì 16 agosto 2024) Matteosenza mezzi termini: non ha fatto mistero di non volerlo più vedere, ecco perché e cosa è successo. Chi ha visto il primo set si sarebbe aspettato un epilogo completamente diverso da quello al quale abbiamo poi assistito. Matteoera parso solidissimo e intenzionato, soprattutto, a dare continuità alla lunga striscia di vittorie iniziata in quel di Gstaad. Poi, però, complice il risveglio di Holger Rune, la luce s’è spenta all’improvviso. Matteoha un solo desiderio per il futuro (LaPresse) – Ilveggente.itGiusto il tempo di mettere il sigillo sul 21esimo set vinto di fila, e di soffiare il record a Jannik Sinner, che il danese ha chiuso i conti in rimonta. Non che questo cancelli ciò che di buono il romano ha fatto fino a questo momento, intendiamoci.