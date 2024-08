Alice Toniolli | l’aggiornamento sulle condizioni della ciclista investita durante una corsa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) È fuori pericolo, la19enne ricoverata in ospedale dopo essere rimasta vittima ieri di un grave incidenteunaa Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La giovane atleta, spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi, "Resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita". Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere "almeno due o tre giorni".nella caduta aveva battuto violentemente il capo contro un muretto a bordo strada. Oltre a un grave trauma cranico le erano state riscontrate fratture multiple al costato e a una gamba. La 19enne è ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.