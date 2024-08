Agoumé subito titolare al Siviglia e vittoria sfiorata! L’esordio-bis dell’ex Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha sfiorato unanel suo esordio ufficiale con la maglia del, in un pareggio per 2-2 contro il Las Palmas nella prima giornata della Liga. La partita– Lucienche ha recentemente completato il trasferimento definitivo dall’, è statoschieratoconfermando le aspettative che lo circondano. Dopo un periodo di prestito alnella scorsa stagione,ha partecipato alla pre-season con l’, ma alla fine il club nerazzurro ha deciso di cederlo nuovamente agli andalusi, questa volta a titolo definitivo.-bis con ilin Liga è stato ricco di emozioni, con il centrocampista che ha mostratouna grande personalità a centrocampo. La partita si è aperta nel migliore dei modi per il, grazie a un’autorete di Alex Suarez al 25? che ha portato i biancorossi in vantaggio.