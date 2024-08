Vivi il Castello di Santa Severa | magia di note con Bio Blind Inclusive Orchestra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 agosto 2024)Marinella, 15 agosto 2024 – Venerdì 30 agosto ladella musica eseguita da Bio,, la prima realtà sinfonica per musicisti ciechi e ipovedenti che suonano insieme a grandi professori d’, porterà sul palco di “ildi”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, la vibrante emozione che solo la musica riesce a trasmettere quando “ non si vede bene che col cuore”. Nata dall’intuizione del compositore e direttore d’, Alfredo Santoloci, docente al docente al ConservatorioCecilia di cui è stato direttore, la BIO ha visto la luce il 13 novembre 2022 in un concerto che ha dato il La a questa Storia Nuova.