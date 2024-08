Stati Uniti Espn | Pochettino ha accettato di diventare il nuovo ct

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Mauriciohal’offerta perct deglicon l’obiettivo di disputare un Mondiale 2026 (che gli Usa ospiteranno congiuntamente a Messico e Canada) competitivo, arrivando fino alle fasi finali. A riferirlo è, che spiega come l’ex allenatore del Chelsea abbial’incarico di succedere a Gregg Berhalter dopo lunghi dialoghi avuti con il direttore tecnico della federazione statunitense Matt Crocker. Secondo quanto riferisce, inoltre,dovrebbe assumere l’incarico in tempo per la partita contro il Canada del 7 settembre prossimo. L’allenatore argentino era considerato un candidato anche per sostituire Gareth Southgate alla guida dell’Inghilterra, mentre un altro nome preso in considerazione per la panchina statunitense è stato quello di Jurgen Klopp, ma in questo caso le negoziazioni non sono andate a buon fine.