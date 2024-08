Sinner-Tamberi il duello social lascia tutti a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ancora caos all’indomani delle Olimpiadi: iltra Jannike Gianmarcosconvolge il popolo dei. Sono tre settimane circa che non si parla d’altro. Nel mezzo ci sono stati svariati successi azzurri e 40 medaglie, alcune delle quali addirittura d’oro. Nulla di tutto ciò, però, è bastato a spazzare via le polemiche che sono iniziate nel momento in cui Jannikha annunciato di non poter prendere parte alle Olimpiadi. Gianmarcoè reduce da un’Olimpiade piuttosto sfortunata (LaPresse) – Ilveggente.itPrima ancora che l’anno iniziasse era stato chiaro: voleva una medaglia, ragion per cui è evidente che intendesse partecipare ai Giochi di Parigi. Il fato ha avuto la meglio sulla sua volontà, tuttavia, costringendolo a dare forfait per via di una tonsillite insorta dopo la breve vacanza che si è concesso all’indomani di Wimbledon.