Maria di Francia figlia di Eleonora d' Aquitania poetessa progressista in un' età di donne senza voce ha usato la sua per far scrivere d' amore e diritto al corpo

(Di giovedì 15 agosto 2024)diè un nome da regina. E Chiara Mercuri, nel saggio che le ha dedicato, La nascita del femminismo medievale (Einaudi 2024), è certa che, classe 1145, sia la primogenita del re Luigi VII, il famoso sovrano crociato, e che la si possa definire una delle primissime femministe. Un doppio azzardo? La professoressa Mercuri è la prima a riconoscerlo: «è una femminista, anche se impiegare tale termine per il Medioevo è chiaramente anacronistico, in quanto non esisteva all’epoca, neppure nelle, la consapevolezza che esse avesseroa occupare le stesse posizioni degli uomini».