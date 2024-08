Il ristorante di Emily in Paris a Parigi di chef Gabriel esiste davvero ed è italiano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Se siete fan della serie “in“, avrete sicuramente notato il pittorescoche appare nelle avventure sentimentali e lavorative di. Quello che forse non sapete è che quele si chiama Terra Nera, un localesituato nel cuore di, al numero 18 di Rue des Fossés Saint-Jacques, nel quartiere Panthéon – Sorbonne. Questo piccolo angolo di cucina italiana è diventato una meta imperdibile per i turisti e gli appassionati della serie targata Netflix. Dainalla realtà: ildi “” Terra Nera è un successo inaspettato Il, che nella serie viene chiamato prima Les Deux Compères e poi L’Esprit de Gigi, è gestito da Johann Baranes e Valerio Abate. Originari dell’Italia, i due proprietari sono ormai molto noti nella zona per l’accoglienza calorosa e la qualità della cucina.