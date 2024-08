Il disco vola in Australia Mondiali Bologna ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ventisei giocatori, cinque membri dello staff: parla bolognese la spedizione di ultimate frisbee che si prepara per i campionati. L’appuntamento è a Brisbane () dal 30 agosto al 7 settembre. Isi disputano, come tradizione, con una cadenza quadriennale, ma nel 2020 eravamo in piena epidemia Covid per cui, per ritrovare una rassegna iridata, bisogna tornare al 2016. Questo Mondiale sarà particolarmente importante perché le prime sette nazioni si qualificheranno per i World Games categoria mix, le Olimpiadi del frisbee, che si svolgono ogni tre anni e che, nel 2025, saranno ospitate dalla Cina. Gli azzurri hanno cominciato i raduni a novembre (con cadenza mensile) prendendo parte anche a un paio di tornei di spessore: a Friburgo (Germania) a metà maggio e al Windmill di Amsterdam (Olanda) a metà giugno.