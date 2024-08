Fiorentina-Puskas Akademia in tv | data orario e streaming andata spareggio Conference League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Lasfiderà laAkademy allodi. La finalista delle ultime due edizioni – allenata ora da Raffaele Palladino – scenderà in campo al Franchi giovedì 22 agosto per il match di ane in trasferta giovedì 29 agosto per quello di ritorno. Ancora da definire gli orari delle due partite. In palio c’è il pass per la fase campionato della nuovissima, che come le sorelle maggiori – Champions ed Europa– debutterà con il format rivoluzionario. Addio alla fase a gironi, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, anziché due partite contro tre squadre come in precedenza. Laspera di essere tra le protagoniste del sorteggio del 30 agosto, ma prima bisognerà superare l’ultimo scoglio, quello dei playoff.