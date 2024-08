Ferragosto a casa per i biancazzurri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) A differenza della Spal, la marcia di avvicinamento al debutto in campionato dell’Ascoli prevede un altro incontro ufficiale. Il Picchio infatti ha superato il primo turno di Coppa Italia serie C battendo 2-1 il Gubbio e domenica alle 21 farà visita all’Arezzo nel secondo turno della competizione. Almeno per il momento invece a squadra di Dossena non ha fissato amichevoli, quindi si dovrebbe andare verso l’esordio in campionato senza ulteriori partite (ma è meglio utilizzare il condizionale). Di sicuro sarà undi riposo, da trascorrere in famiglia, quello di Antenucci e compagni che hanno lavorato ieri mattina in via Copparo per poi darsi appuntamento a sabato alle 17 per la ripresa degli allenamenti. Da sabato a venerdì 23 agosto – giorno della partita con l’Ascoli – la Spal effettuerà una seduta quotidiana (quasi sempre di mattina).