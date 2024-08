Ecco Belegni e Casarin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) In comune l’età, entrambe diciottenni classe 2006, l’altezza 180 centimetri e il ruolo, schiacciatrici. Mettiamoci pure l’autostima acquisita in anni di duro lavoro in palestra, la voglia di emergere e le motivazioni moltiplicate per mille dopo la conquista dell’oro olimpico da parte delle colleghe più grandi, edil ritratto di due giovani promesse della nostra pallavolo. La Clementina 2020 Volley Castelbellino Moie ha annunciato l’arrivo di Laurae Martinaa chiusura del roster per il prossimo campionato di serie B. Nata in Ancona, esordiente in categoria, Lauraha iniziato a giocare a 10 anni con la società del quartiere Collemarino, collezionando una serie di promozioni dalla 2’ divisione fino alla B2: iscritta al Liceo Scientifico Volterra Elia (con la Clementina indosserà la maglia n.