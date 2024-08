De Roon cuore di capitano | simbolo di un’Atalanta che non vuole mollare mai

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 agosto 2024) Varsavia (Polonia). Non ha perso l’accento olandese e vien da pensare che non lo perderà mai. D’altronde neanche Strömberg non ha mai perso quello svedese o Denis quello argentino. Eppur Marten desembra sempre essere il più bergamasco di tutti ogni volta che scende in campo. Forse perché il concetto di “maglia sudata” lo ha compreso sin dal suo primo giorno nerazzurro, oppure perché ormai le parole chiave del dialetto le conosce. Ha fatto anche da guida turistica in giro per la città in alcune occasioni, è uno dei senatori, è ormai considerabile ilcon Rafa Toloi che è sempre più in avanti con l’età e di conseguenza ai margini. Sembra scontato, ma non lo è, soprattutto nel calcio del 2024, quasi 2025, quello in cui le bandiere non esistono più, in cui cambiare squadra a volte è una richiesta che proviene prima dai giocatori che dalla società.