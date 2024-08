Controlli di Ferragosto | prime denunce sventati anche due furti in casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutinell’ultima settimana, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato ipreventivi in vista del. In tale ottica, la Compagnia di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi attraverso i quali è stata intensificata la vigilanza in quei comuni dove si è registrato un considerevole aumento del flusso turistico.