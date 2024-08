Ci sono dei benefici nell’acqua di mare sui capelli? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Da sempre si sa che l’acqua dipuò danneggiare i, soprattutto se si fanno bagni per periodi prolungati, o se non si risciacqua per bene. Ma cicomunque dei motivi se questa particolare sostanza salata viene utilizzata in molti prodotti beauty e anzi, molto spesso, utilizzata in trattamenti decongestionanti anche per la salute (basti pensare agli spray nasali, molto spesso a base di acqua di). Vediamo dunque qualii pro e i contro del suo utilizzo, sia per pelle, che per. Fermo restando che dobbiamo sempre ricordare l’importanza della protezione solare (un mantra ormai). L’acqua die accortezze Cialcuni pro dell’utilizzo dell’acqua salata, sia su pelle che. È perfetta per lo styiling: non a caso capita che, una volta usciti dall’acqua, i nostrisiano mossi o, nel caso di noi ricci, siano super definiti.