Virtus si rivede Crosariol Sarà uno dei vice Banchi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Andreafarà parte dello staff tecnico dellaandando a ricoprire il ruolo di assistente. Manca ancora l’ufficialità, ma un accordo di massima è stato trovato ed è essendo una scelta del tecnico bianconero Lucanon dovrebbero esserci particolari ostacoli per raggiungere l’intesa definitiva. Da giocatoreha vestito la maglia della V nera dall’estate del 2006 al febbraio del 2008 e l’impressione che trasmise ai tifosi bolognese si legava al fatto che non riuscisse a sfruttare completamente i suoi 214 centimetri per un peso forma di 114 chili. Il ruolo era quello di centro e se nella sua prima esperienza arrivò in finale scudetto mettendo in difficoltà i lunghi della Mens Sana Siena, le cose non andarono altrettanto bene il secondo anno dovendo salutare anticipatamente la compagnia.