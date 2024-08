Spaccate nella notte Due negozi nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)notturne, presi due presunti ladri.movimentata, tra lunedì e martedì, in città con due colpi portati a termine in pieno centro storico ma con un finale positivo: i malviventi, senza documenti, ieri pomeriggio, sono stati pizzicati mentre si trovavano all’interno di un garage e sono stati portati in caserma per gli accertamenti. Secondo quanto appreso sarebbero stati denunciati e fondamentali sono risultate le immagini delle telecamere del comune sparse per il “cuore“ della città. Gli occhi elettronici infatti hanno immortalato le incursioni o comunque le fasi di fuga e di arrivo dei due “manolesta“ che hanno distrutto la vetrina delo Sanital, ubicato all’angolo tra via verdi e piazza Cairoli , e tentato, ma non riuscendovi, a penetrare all’interno delo di vestiti in piazza XX Settembre, all’ombra della chiesa parrocchiale.