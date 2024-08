Ranking ATP Sinner sicuro di rimanere n 1 fino agli US Open A New York servono punti prima delle cambiali d’autunno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arriverà questa sera, direttamente al secondo turno, l’esordio di Janniknel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, lo scorso anno era uscito per mano del serbo Dusan Lajovic, dunque perderà soltanto 10nelmartedì prossimo, che comunque andrà a recuperare già con la sola partecipazione al torneo statunitense. L’azzurro in classifica ripartirà negli USA così da quota 8760, mentre il serbo Novak Djokovic sarà assente a Cincinnati: il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000nelATP, che dunque non difenderà. Per questi motivi Djokovic, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, a -1300 da Jannik. A questo divario, inoltre, andranno aggiunti iche l’azzurro otterrà a Cincinnati.