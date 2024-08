Pieve Emanuele un piccolo tarabusino resta imprigionato col becco in un filo | salvato dai volontari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Milano), 14 agsoto 2024 - E' salvo per miracolo il, specie protetta e rara, trovato agonizzante, collegato da un, forse una lenza. Ilvolatile probabilmente si era immerso nelle acque dell'oasi di Tolcinasco per catturare qualche preda ma si è imbattuto nele nel tentativo di liberarsi è rimasto completamentetanto da non poter nemmeno aprire il. Una volta tirato a riva ihanno tagliato ile poi lo hanno rilasciato. Appena libero ilvolatile ha tirato fuori il collo ed è andato a cercare cibo. "Era almeno un paio di giorni che era- spiegano le sentinelle - ora avrà una gran fame, ma siamo felici di essere riusciti a salvarlo".