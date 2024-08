Le grane della Riviera Concessioni mucillagine e vacanze mordi e fuggi | Un modello da rivedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pandolfi Ferragosto caldo. Caldissimo. Il termometro brucia, l’acqua del mare bolle e sembra un brodo. La(inutile girarci attorno) è tornata ad essere, 35 anni dopo l’invasione del 1989, la protagonista dell’estate. Poi ai bagnini gira la testa: non solo per il caldo. C’è infatti da fare i conti con una stagione che non va granché, tanti ombrelloni sono vuoti, e c’è questa storiacciaBolkestein e delleche dopo diciotto anni è davvero ai titoli di coda o se volete d’apertura. Da un momento all’altro i titolari degli stabilimenti balneari non potranno più godere vita natural durante dei loro Bagni o Chalet. La prossima stagione balneare italiana (2025) potrebbe addirittura iniziare con tanti nuovi concessionari in spiaggia. Ma ci sono 1.200 ’gare’ da fare solo in Emilia-Romagna; devono organizzarle i Comuni ed è complicatissimo.