Ex consorzio nel degrado Abusivi prosegue il via vai Reti divelte e porte forzate

(Di mercoledì 14 agosto 2024), vestiti appesi ad asciugare e rifiuti recenti. C’è vita nell’exdi Pontedera. I segni delle “presenze“ sono inequivocabili nonostante l’installazione die la costruzione di muretti tirati su per bloccare gli ingressi. E si moltiplicano le segnalazioni dida parte di cittadini che chiedono più sicurezza in quell’area degradata. L’exè infatti un’area molto grande incastonata tra la ferrovia e via della Brigate partigiane, il cuore del quartiere stazione-i Villaggi. Da anni i capannoni sono abbandonati in attesa di un nuovo futuro. Ma i nodi da sciogliere sono stati tanti, tra cui la bonifica per liberare i terreni da residui inquinanti identificati da Arpat. Bonifica che la proprietà ha dovuto portare avanti. Ma niente è cambiato negli ultimi anni: senzatetto e potenziali spacciatori hanno popolato l’area.