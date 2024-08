Caos asili tra cantieri e liste d’attesa Il sindaco | Aumenteremo i posti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non c’è pace per i lavori in corso nelle scuole di Santarcangelo. Mentre infuria la protesta dei genitori dei ragazzi della media ’Saffi’ per il trasferimento a settembre di 10 classi in altre scuole (6 andranno alla ’Pascucci’ e 4 all’elementare di San Vito) per colpa dei ritardi del cantiere, il Comune dovrà traslocare anche i bimbi dell’asilo nido ’Mongolfiera’. L’avevamo anticipato: i lavori al nido non termineranno in tempo, i bambini dovranno iniziare l’anno all’asilo privato ’Sacra famiglia’, che già ha ospitato i piccoli l’anno scorso. E dovranno restare qui tutto l’anno. Per il ’Mongolfiera’, è la versione del Comune, non si tratta di ritardi nei lavori, ma "di una variante in corso d’opera" per ulteriori interventi che si rendono necessari".