Atalanta come si batte il Real Madrid? In Supercoppa ha già perso tre volte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato. Mancano poche ore al calcio d’inizio di, sfida che assegna il primo titolo internazionale della stagione 2024/25 ovvero laeuropea. Allo Stadio Nazionale di Varsavia la Dea proverà a scrivere un’altra pagina di storia con la legittima ambizione e il forte desiderio di sovvertire i pronostici che, inevitabilmente, pendono tutti dalla parte dei Blancos. La storia del trofeo – al quale la Dea partecipa per la prima volta nella sua storia – ha però insegnato che la vetrina dellaè da sempre terreno fertile per colpi di scena e soprattutto per grandi imprese. L’proverà ad aggiungerne un’altra ad un elenco già piuttosto ricco, perché vincere la Champions non significa, per forza di cose, avere la strada spianata verso la