Video – Il gol del pontino Panico non basta alla Carrarese in casa del Cagliari

E' stato un esordio stagionale decisamente da ricordare quello di Giuseppe, il calciatore di Sezze cheprima della nuova stagiona, su un palcoscenico da Serie A come lo stadio di, ha messo il proprio timbro sul match anche se,fine, gli uomini di Nicola hanno staccato il pass per il turno successivo. Il gol del biondo setino è arrivato al 53? a riaprire un match che i sardi conducevano per due a zero. Il 27enne natio di Ottaviano è stato bravo e svelto a sfruttare un'indecisione della difesa deled a battere Scuffet. Una partita che è stata comunque un buon banco di prova, in vista dell'esordio in Serie B di domenica 18 agosto alle 20.30 indel Cesena.