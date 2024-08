Siena donna uccisa da un colpo di fucile in casa | disposta la perizia balistica sull’arma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Si terrà nella mattinata di mercoledì 14 agosto l’udienza di convalida d'arresto di Fernando Porras Baloy, 26enne colombiano indagato per detenzione illegale di arma da fuoco nell'indagine per omicidio doloso aggravato della procura didopo la morte di Yuleisy Ana Manyomanova, colombiana di 33 anni residente in Italia, deceduta sabato indopo esser stata colpita da uno sparo dicalibro 16. La procura ha disposto l'esame balistico per accertare come ildiabbia raggiunto la 33enne mentre si trovava in camera da letto insieme al suo compagno. Nella stessac'erano altre tre persone, familiari e amici della coppia, quando è partito lo sparo.