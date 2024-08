Perché il Psg non prende Osimhen? L’Equipe | Forse non è l’archetipo del centravanti preferito da Luis Enrique

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024)il Psg non: “non èdelda” Il Psg sta lavorando per colmare il grande vuoto in attacco lasciato da Mbappé. Le piste esplorate sono tante, ne parla l‘Equipe. Il giornale francese scrive: “La priorità del tecnico e direttore del calcio spagnoloCampos dall’inizio della finestra di mercato è stata quella di attirare un giocatore di fascia capace di creatività ed efficacia (gol o assist). Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, entrambi apprezzati dal tecnico, fanno già parte della rosa, ma il nuovo acquisto dovrà apportare un valore aggiunto, poiché i due francesi non sono abbastanza decisivi quando si avvicinano all’area di rigore. Parigi non si è risparmiata in questo importante progetto.