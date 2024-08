Pattinaggio artistico | in Portogallo in evidenza la coppia della Pontevecchio e Progresso Fontana Ognibene e Mengou doppio oro europeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) I campionati europei dia Fafe () regalano mille soddisfazioni alle Due Torri. Laporta a casa due medaglie d’oro. Si tratta di Gretae Schon Epoupa) che si impone nelle specialità didanza categoria cadetti. Non sono da meno Angelica Rondelli () e Mattia Giovannini (Nuova Casbah) che si mettono al collo una medaglia di bronzo nellacategoria cadetti. Stesso risultato nella categoria Jeunesse per Martina Nale () e Riccardo Nale (Olimpica Skaters). Pattini d’argento per la Polisportiva Lame grazie al talento e alle capacità di Francesco Vittuari nella specialità Solo Dance. Un’enorme soddisfazione, l’ennesimastagione esua giovane carriera.