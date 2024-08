Nuoto l’Italia guarda già a Los Angeles 2028 | in arrivo una generazione dal grande potenziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) E’ un’Italia d’oro quella che lascia Parigi e che probabilmente perderà pochi pezzi per strada visto che lache sarà ricordata per questi Giochi e per gli eventi che li hanno preceduti (e, vogliamo crederci, che li seguiranno) è ancora piuttosto giovane e quasi tutti i campioni o finalisti delle gare alla Defense Arena torneranno in vasca anche a Los. In quattro anni, però, tante cose possono cambiare e la speranza di tutti è che la squadra venga rafforzata dall’ingresso di qualche giovane di prospettiva o già pronto per il salto di qualità ad altissimo livello. Già a Parigi la squadra italiana ha dato spazio a tanti ragazzi giovani che potrebbero regalarsi e regalare grandi soddisfazioni.