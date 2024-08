Mezzana Bigli ragazzo di 25 anni disperso nel fiume | proseguono le ricerche nell’Agogna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)(Pavia), 13 agosto 2024 – Stanno proseguendo lenel torrente Agogna deldi 25dal tardo pomeriggio di lunedì 12 agosto. Il giovane, di nazionalità egiziana, residente nel Tortonese, a Guazzora (in provincia di Alessandria) era in acqua insieme al cugino quando sono entrambi andati in difficoltà per la forte corrente. Ma se il cugino ventiseienne è riuscito a raggiungere la riva incolume, lui è stato trascinato sott’acqua e non è più riemerso. È stato lo stesso cugino a lanciare la richiesta di soccorso, poco prima delle 18, dal punto del torrente in corrispondenza del ponte sulla Provinciale 206 vicino alla frazione Balossanel territorio comunale di, prima dell'affluenza dell’Agogna nel Po.