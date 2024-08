L’ultimo saluto a Mauro Sindaci colleghi e amici per rendere omaggio al ’Re delle cornici’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) È stato il giorno dell’addio. I ‘vecchi’ castellani c’erano tutti, c’erano iche si sono alternati in paese negli ultimi trent’anni, c’erano glidi una vita. Qualcuno è tornato dall’estero col primo volo utile interrompendo le vacanze, chi era in ferie ha fatto i miracoli pur di esserci. Castelfiorentino ieri ha datoFioravanti, fondatore della Fc Cornici, punto di riferimento del mondo imprenditoriale valdelsano. Malato da tempo, il 74enne è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in spiaggia a Viareggio con la famiglia. Il funerale si è svolto alle 9.30 nella chiesa di Santa Verdiana. Una cerimonia celebrata da don Luca, che ha parlato anche a nome dell’arcivescovo castellano Gherardo Gambelli.