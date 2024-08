La mamma di Davide Ferrerio | Parlo con lui non mi arrendo Gli dico alzati e torna a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 – Due anni. È il tempo passato da quell’11 agosto 2022, quandovenne brutalmente pestato per un tragico scambio di persona mentre si trovava in vacanza a Crotone, in Calabria. Da quel giorno è in stato vegetativo. Due anni che per ladi, Giusy Orlando, per il papà Massimiliano e per il fratello Alessandro, sembrano eterni. Come se il tempo si fosse fermato a quella sera d’estate. Signora Orlando, sono passati due anni da ciò che è successo a suo figlio. Come sta e come vive questo momento? “È difficile esprimere a parole il dolore che provo dentro di me. Ieri (domenica, ndr) mi sono passati davanti tutti i momenti, guardavo l’orologio e ripensavo a quella sera di due anni fa quando è uscito die mi ha salutata. A quando l’ho rivisto poco dopo mentre lo portavano in ospedale.