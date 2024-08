Il Trasimeno ha sete e vuole l’acqua del Monte Doglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) di Angelo Pennacchioni Perugia – Il lagosi sta prosciugando, s’è ritirato di oltre un metro sotto il livello di guardia, c’è moria di pesci, di fauna e flora lacustre e di terra. C’è preoccupazione per la navigabilità. Soprattutto dei battelli che collegano le tre isole alla terraferma ed imbarcano turisti alla scoperta del paesaggio, del clima e dei sapori. Con il livello idrometrico fissato a 257,33 mt.s.l.m. Ma negativo intorno ai 130 centimetri. Questa è la notizia che immancabilmente ogni anno, ormai da decenni, apre le pagine di tutti i media nel periodo luglio agosto. Ma quest’anno c’è un’aggiunta e non di poca importanza. La Governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei, ha documentato, al ministro per le Politiche del mare e del Sud Nello Musumeci, che, per evitare il prosciugamento del lago, occorre un Commissario ad acta.