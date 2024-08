I segnali che ti fanno capire che sta arrivando la menopausa | questi sono inconfondibili

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Iprecoci dell’arrivo dellaposessere identificati in tempo utile, questo permette di gestirne le ripercussioni. Un momento non facile nella vita di ogni donna che comporta per l’organismo uno stravolgimento totale che si applica tanto da un punto di vista propriamente medico e di salute ma anche per quanto concerne la percezione soggettiva, l’umore e le difficoltà che tutto questo comporta nella vita di tutti i giorni., iprecoci eda individuare subito (cityrumors.it)C’è chi manifesta una maggiore sensibilità a questa condizione e chi invece riesce a bilanciare il passaggio dall’età fertile allasenza particolari disturbi, in modo progressivo e semplificato. Per tutte però è possibile vivere così l’esperienza, a patto di individuarne precocemente i sintomi.