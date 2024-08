Ancona schianto sulla Litoranea a Numana | due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)), 13 agosto 2024 – Grave incidente occorso a Marcelli dioggi pomeriggio. Un motociclo ha tamponato violentemente un autocarro che si era fermato all'altezza di un attraversamento pedonale. I due sul primo mezzo sono rimastitanto da essere soccorsi e trasportati entrambi al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette da due ambulanze. Si tratta di due turisti, un uomo e una donna, di Modena in vacanza in Riviera del Conero,cinquantina. Sono rimasti sempre coscienti. Il conducente dell'autocarro è rimasto illeso. Sul posto sono intervenute per i rilievi, tuttora da chiarire, due pattuglie della Polizia locale diguidate dagli Ispettori Renzi e Amato che hanno dovuto anche deviare l'intenso traffico per oltre un'ora. Gravi i disagi in quella zona popolatissima d'estate.