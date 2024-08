Allarme West Nile luoghi di cura da ‘proteggere’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Troppi casi diregistrati in città. E la Regione alza il livello di prevenzione contro il virus. Assieme a Bologna, un’importante incidenza di infezioni riguarda Modena e Reggio, dove è stata registrata una circolazione virale "di elevata intensità". Motivo per cui sono scattate le contromisure: è chiesto di porre particolare attenzione aidove si concentrano le persone più a rischio, ad esempio case di riposo e ospedali. Nelle strutture sia pubbliche che private, "qualora siano dotate di spazi verdi circostanti fruibili dagli utenti, devono essere effettuati trattamenti disinfestanti adulticidi con cadenza settimanale fino al 30 settembre". Ma sono previste anche disinfestazioni preventive in occasione di manifestazioni "che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto".