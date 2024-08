Alice Campello | L’amore con Morata c’è ancora Ci serve distanza ma l’abbiamo detto troppo presto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024) Poche ore dopo aver annunciato la separazione dal marito Alvaroè tornata sull’argomento con una storia pubblicata su Instagram che secondo alcuni commentatori lascia intendere che la rottura potrebbe non essere definitiva. “Tuttoche avete visto è vero ed esistema in questo momento avevamo bisogno di. Purstupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamoprima del dovuto”, scrive l’influencer veneta, 29 anni, che comunque ha cancellato il cognomedal suo profilo. Nella sua storia,rimarca più volte che dietro la decisione di separarsi non c’è stato nessun tradimento: “Non ci sono mai mai mai mai mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni”, dice.