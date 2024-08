Stelle cadenti lunedì 12 agosto il massimo dello sciame meteorico delle Perseidi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Brumano. Vi siete persi la stellata della notte di San Lorenzo? Nessun problema, dato che ilè previsto nella tarda serata di12. Lo ricorda Efrem Frigeni, titolare dell’osservatorio astronomico Resegone di Brumano, in Valle Imagna. “Come sappiamo, lesi verificano ogni anno tra la metà di luglio e la fine di. Nel 2024, la pioggia di meteore è attiva dal 17 luglio al 24, ma il numerodi meteore sarà visibile il 12, quando la pioggia raggiungerà il suo picco. Sempre nello stesso giorno avremo una luna al primo quarto, ma il disco lunare illuminato al 46% non sarà un problema in quanto tramonta intorno a mezzanotte, offrendoci molto tempo sotto il cielo per osservare le”, dichiara l’esperto.