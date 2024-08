Squid Game 2 | il nuovo teaser trailer della serie Netflix!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 12 agosto 2024) Poche minuti fa,ha diffuso in rete ildi2, l’attesissima seconda stagionedi successo arrivata sugli schermi di tutto il mondo nel 2021. La stagione 2 diè in arrivo il 26 dicembre, solo su. Cosa sappiamo di2 È confermato il ritorno del creatore originale Hwang Dong-hyuk come regista e produttore esecutivoseconda stagione di, in uscita suil 26 dicembre. Tra le star confermateprima stagione che torneranno per la nuova stagione ci sono Lee Jung-jae (nel ruolo di Seong Gi-Hun), Lee Byung-Hun (nel ruolo di Front Man), Wi Ha-jun (nel ruolo di Hwang Jun-Ho) e Gong Yoo (nel ruolo del reclutatore dei giochi, attualmente senza nome).