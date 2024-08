Sindaci a confronto | Possamai e Accorsi raccontano la loro visione politica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stienta (Rovigo) 12 agosto 2024 – Due primi cittadini accumunati dalla ‘passione’ per laa servizio del proprio territorio. Al centro del, tenutosi nella serata di domenica 11 agosto nell’area dibattiti della festa dell’unità di Zampine a Stienta (Ro), idei comuni di Cento (Fe) e Vicenza, Edoardoe Giacomo, moderato da Cristiano Bendin, caporedattore de ‘Il Resto del Carlino’ di Ferrara. Molte le analogie tra i due, con ‘gavetta’fino all’elezione a sindaco. La passione per laI racconti partono dellestorie, Giacomo, 34 anni dal 30 maggio 2023 eletto a sindaco di Vicenza: “Ho iniziato giovanissimo a 17anni militando nei giovani del Pd. Lanon può essere intesa come un lavoro, per me è sempre stata la mia passione.