Shawn Mendes annuncia il ritorno con un nuovo album

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 agosto 2024) La musica è da sempre stata la sua medicina e anche questa volta non è andata differentemente., infatti, è tornato dopo due anni di pausa per curare la sua salute mentale. L’artista è adesso però pronto a lanciare unprogetto discografico. Arriverà già in autunno il prossimodi, che finalmente è tornato in studio discografico. In questi due anni lontano dalle scene, dopo la cancellazione del tour nel 2022, l’artista ha trovato la cura, ancora una volta, nella musica. Ne sono il risultato i prossimi 12 brani che vedranno la luce tra solo qualche mese. Ilalla musica di, foto Ansa – VelvetMagEra il 2022 quandoaveva deciso di cancellare il suo tour e ritirarsi dalle scene. Il cantante ha dovuto prendersi del tempo per curare la sua salute mentale, un po’ come avevano fatto anche altri suoi colleghi, anche in Italia.