Rugby sospesi i domiciliari in Argentina ai francesi Auradou e Jegou | troppo debole l’accusa di stupro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Hugoe Oscar, i due rugbistiaccusati di “violento di gruppo” tra il 6 e il 7 luglio a Mendoza, hanno ottenuto la sospensione degli arresti, inizialmente disposti lo scorso 18 luglio. Secondo la Procura Generale di Mendoza, infatti, gli elementi portati a supporto dalla denunciante sono stati ritenuti deboli e non sufficienti a dimostrare. I due, quindi, sono stati rimessi in libertà, venuto meno anche il rischio di ostacolare le indagini. Come riporta L’Équipe, comunque,, ai quali non sono ancora stati respinti i passaporti, dovranno restare infino alla chiusura delle indagini.inaidiSportFace.