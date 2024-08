Reggiana Nuoto sugli scudi Dal ‘Lifesaving’ 4 medaglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quattroper laal campionato italiano ’Lifesaving’ di categoria. Due bronzi nelle staffette per gli Esordienti A, argento per Baldi e bronzo per Colimodio nelle individuali gli ottimi risultati agguanti dagli atleti di ‘salvamento’ nella piscina del Foro Italico di Roma a conclusione di questa stagione. Le gare si sono svolte con la formula ‘eliminatorie e finali’ e hanno riguardato tutte le categorie (Esordienti, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senjor). Laha partecipato con gli Esordienti A, che hanno ottenuto il 3° posto nella staffetta 4x5 ostacoli e nella 4x50 mista (Nicolò Baldi, Nathan Colimodio, Gabriele Dolci, Federico Stocchetti). Inoltre, nelle individuali, Nicolò Baldi e Nathan Colimodio sono arrivati rispettivamente 2° e 3° nella gara 50 trasporto manichino.