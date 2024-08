Prima rata TARI a Udine in scadenza il 30 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il Comune dista consegnando in questi giorni l’avviso di pagamento dell’Acconto. I primi recapiti sono stati effettuati con due diverse modalità: direttamente ai cittadini ed alle cittadine tramite posta ordinaria per la generalità dei contribuenti, tramite PEC per chi, persona fisica o persona giuridica, è provvisto di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) presente nei pubblici registri. Da quest’anno, infatti, a seguito dell’attivazione della piattaforma INAD (Indice nazionale dei domicili digitali), anche i contribuenti titolari di un’utenza domestica, se provvisti di casella di posta elettronica certificata, riceveranno direttamente a mezzo PEC l’avviso di pagamento.