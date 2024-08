Perché Gianluigi Nuzzi mi odia Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio dopo l’abbandono del palco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024), cosa c’entrano i figli. Proprio ieri raccontavamo della bufera del “Premio Caccuri” in cui la giornalista ha lasciato ilmille polemiche e i fischi del pubblico. La vicenda sembra assurda, ma soltanto adesso si riesce a capire cosa ha spintoa riservare un benvenuto così poco consono per la collega. La donna, invitata a parlare del suo libro infatti, non è stata presentata da, ma da un’altra conduttrice. Lasin dal principio ha capito cosa stesse accadendoil video divenuto virale di lei che lascia il, ha deciso di fare un po’ di chiarezza e spiegaresi è comportata così. >> “Io me ne vado”., volano stracci sul