Paola Egonu vale l’eccezione | reazione inaspettata

(Di lunedì 12 agosto 2024), non solo oro. Dopo la medaglia olimpica arriva una sorpresa ancor più grande: lo hanno visto tutti. Certo che di tempo ne è passato, da quandoha spaventato i tifosi italiani dichiarando, in un momento di sfogo, che non avrebbe mai più indossato la maglia azzurra. Per fortuna non ha dato un seguito a quelle parole, probabilmente non ha mai neanche pensato nulla di tutto ciò. E gliene siamo grati, perché forse le cose sarebbero andate diversamente, se la campionessa di Cittadella avesse effettivamente fatto un passo indietro.ha ricevuto un messaggio inaspettato (LaPresse) – Ilveggente.itNon lo ha fatto, grazie al cielo, ed è anche merito suo se l’Italvolley, oggi, sta vivendo quello che non è più un sogno, ma un’impareggiabile realtà.